«أرامكو» تبيع أول شحنة من «خام غرب تكساس الخفيف» لشركة كورية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أغسطس 2019, 03:03 مساء

قالت أربعة مصادر مطلعة إن شركة «أرامكو» السعودية للتجارة، باعت أول شحنة لها على الإطلاق من «خام غرب تكساس الخفيف» لشركة تكرير من كوريا الجنوبية، في الوقت الذي تعمل فيه الشركة التابعة لـ«أرامكو» على توسعة تعاملاتها المتعلقة بالنفط الأمريكي بهدف تعزيز حجم تجارتها.

وتعد «أرامكو» للتجارة عنصرًا رئيسيًا في استراتيجية شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية لتوسعة أنشطتها في قطاعي التكرير والبتروكيماويات لتعزيز مبيعاتها العالمية. وقالت المصادر إن الذراع التجارية تشتري الخام الأمريكي من مصفاة موتيفا في تكساس لإعادة بيعه في آسيا.

وأضافت المصادر أن أرامكو للتجارة ترسل شحنات من النفط الأمريكي، بما في ذلك خام غرب تكساس الوسيط ميدلاند وخام إيجل فورد المكثف وخام مارس العالي الكبريت، إلى شركات تكرير في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند والإمارات العربية المتحدة منذ العام الماضي.

وذكرت المصادر أن الشركة وسعت قائمة خياراتها من الخامات الأمريكية في وقت سابق هذا الشهر وحملت أول شحنة لها من خام غرب تكساس الخفيف حجمها مليون برميل. ومن المتوقع أن تصل الشحنة إلى مصفاة‭‭‭ ‬‬‬مملوكة لهيونداي أويل بنك في دايسان في أكتوبر.

وقال اثنان من المصادر إن هذه أيضًا أول شحنة تشتريها هيونداي أويل بنك من خام غرب تكساس الخفيف.

وطلبت المصادر عدم نشر أسمائها لأنها غير مخولة بالحديث إلى وسائل الإعلام. ولم ترد أرامكو السعودية ولا موتيفا على طلب للتعليق، في حين أحجمت هيونداي أويل بنك عن التعقيب.

تأتي الشحنة في أعقاب اتفاق توصلت إليه أرامكو السعودية هذا العام لشراء حصة نسبتها 17 بالمئة في هيونداي أويل بنك، وهي أصغر شركة تكرير في كوريا الجنوبية من حيث الطاقة الإنتاجية. كما وقعت الشركتان عقدين مدتهما 20 عامًا تورد بموجبه أرامكو وذراعها التجارية 250 ألف برميل يوميًا من الخام بدءًا من يناير كانون الثاني 2020.

تأسست أرامكو السعودية للتجارة في 2012 بهدف تسويق المنتجات المكررة وزيوت الأساس والبتروكيماويات في البداية، لكنها توسعت بعد ذلك إلى أنشطة الخام لتنافس شركات تجارية ونفطية عالمية.

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