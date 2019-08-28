ارتفاع العجز التجاري في الجزائر 12%.. ومحللون: بسبب الحركة الاحتجاجية

أظهرت البيانات الجمركية ارتفاع العجز التجاري في الجزائر بنسبة 12% في النصف الأول من العام الجاري، الأمر الذي أرجعه محللون إلى استمرار التوتر السياسي في البلاد، وسط استمرار الحركة الاحتجاجية التي ترفض إجراء انتخابات لحين «تطهير» كل المؤسسات من انصار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وقال المستشار الاقتصادي السابق للحكومة، عبد الحق لعميري، في صحيفة الوطن الجزائرية «كل شيء يشير فيما يبدو أن البلاد تشهد فترة طويلة من الغموض الاقتصادي.. الحكومة لا تملك الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية».

وقال الخبير الاقتصادي عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، هواري تغرسي، إن المستثمرين متخوفون وإن القدرات الإنتاجية المحلية خارج قطاع الطاقة انخفضت بنسبة 50%. وأضاف «إذا استمرت الأزمة فلن نشهد فقط انخفاضا في النمو بل إن الاقتصاد سيواجه كارثة».

يشار إلى انخفاض احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بمقدار 7.28 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية لتصل إلى 72.6 مليار دولار. وكانت الاحتياطيات بلغت 178 مليار دولار في 2014 عندما بلغت أسعار النفط الخام 100 دولار للبرميل.