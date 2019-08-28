الين يتمسك بمكاسبه وسط ركود الأسواق الأوروبية

أوراق نقد من عملات مختلفة في صورة توضيحية من أرشيف رويترز

تمسك الين بمكاسبه الأخيرة مقابل عملات رئيسية اليوم الأربعاء، في الوقت الذي دفعت فيه مخاوف بشأن حدوث كساد اقتصادي عالمي المستثمرين إلى شراء عملات «الملاذ الآمن» فيما عمّ الهدوء أسواق العملة الأوسع نطاقًا مع مراقبة المستثمرين الأوضاع.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين إلى ما يفوق عوائد السندات لأجل 10 أعوام، لتعمق ما يسمى بانقلاب منحنى العائد على السندات، وهو يعد مؤشرًا بالنسبة لكثيرين على ركود وشيك.

ويخشى المستثمرون من أن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين قد يقود إلى تباطؤ اقتصادي.

واستقرت العملة اليابانية عند 105.765 ين مقابل الدولار دون أي تغيير يذكر خلال اليوم لكنها تظل قريبة من أعلى مستوياتها منذ سبعة أشهر عندما صعدت إلى 104.46 ين يوم الإثنين.