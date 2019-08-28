تراجع الأسهم الأوروبية وسط تنامي مخاوف الركود

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أغسطس 2019, 01:10 مساء
بورصة فرانكفورت (أرشيفية: رويترز)

تراجعت الأسهم الأوروبية، لاسيما أسهم التكنولوجيا، في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، مع تنامي المخاوف من أن تكون الاقتصادات الكبرى على شفا الركود.

وانخفض المؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.47% بحلول الساعة (07:15 بتوقيت غرينتش)، ليسجل المؤشر الألماني «داكس» الذي يتأثر بالتجارة انخفاضًا بنسبة 0.54%.

وكان أكبر الخاسرين على المؤشر داكس هم «ساب للبرمجيات» و«إنفنيون تكنولوجيز لصناعة الرقائق» وشركة «واير كارد للمدفوعات»، إذ هبطت أسهم تلك الشركات بنسب تراوحت بين 0.9 و1.2%.

وصعد سهم بي.بي 1.1% ليعطي أكبر دعم للمؤشر الرئيسي، بعد أن اتفقت شركة النفط العملاقة على بيع أصولها في ألاسكا مقابل 5.6 مليار لشركة هيلكورب إنرجي ذات الملكية الخاصة.

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