«إيني» الإيطالية تعلن اكتشاف حقل نفطي «مهم» جنوبي نيجيريا

مصفاة ساناتسارو التابعة لمجموعة إيني النفطية الإيطالية العملاقة، 29 مارس 2019، (فرانس برس)

أعلنت المجموعة النفطية الإيطالية العملاقة «إيني» الأربعاء أن فرعها النيجيري «أغيب» اكتشف حقلًا مهمًا للنفط والغاز في دلتا النيجر جنوب نيجيريا، ما يمكن أن يزيد إنتاج هذا البلد الأفريقي المصدر للذهب الأسود.

وقالت «إيني» إن الشركة المشتركة «شركة أغيب النيجيرية للنفط» (نايجيريان أغيب أويل كومباني) التي تملك «إيني» 20% منها، وشركة النفط الوطنية 60%، ومجموعة «أواندو» 20%، حققت هذا الاكتشاف في أعماق حقول أوبيافو-أوبريكوم في امتياز «أويل ماينينغ 61» في المنطقة البرية من دلتا النيجر.

وأضافت أن «هذا الحقل يضم ألف مليار قدم مكعب من الغاز وستين مليون برميل من معادل النفط».

وتابع البيان أن «القدرة الإنتاجية اليومية للحقل تبلغ مئة مليون قدم مكعب وثلاثة آلاف برميل من معادل النفط»، موضحة أنه «قابل للتشغيل فورًا لتعزيز إنتاج (شركة أغيب النيجيرية للنفط) من الغاز».

وتعمل «إيني» في نيجيريا منذ 1962 وتنتج حاليًا مئة ألف برميل يوميًا في هذا البلد.

ونيجيريا هي أكبر بلد منتج للنفط في إفريقيا ويبلغ إنتاجها نحو مليوني برميل يوميًا، لكنها تسعى إلى زيادة إنتاجها ليبلغ أربعة ملايين برميل يوميا.

ويعتمد هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا بنسبة 70% على عائدات النفط في ماليته العام، وبنسبة 90% على وارداته من القطع.