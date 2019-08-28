«موريس» و«ألتريا» تبحثان إعادة الاندماج والاستثمار في صناعة «السجائرة الإلكترونية»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أغسطس 2019, 12:28 مساء
شعار مجموعة "فيليب موريس إنترناشيونال" في نيوشاتل بغرب سويسرا، (فرانس برس)

تجري اثنتان من أكبر مجموعات إنتاج السجائر في العالم «فيليب موريس إنترناشيونال» و«ألتريا» مفاوضات لإعادة اندماجهما، وإيجاد وسائل تعويض عن التراجع الكبير في مبيعات هذه السلعة، من خلال الاستثمار في سوق السجائر الإلكترونية التي بدأت تلقى رواجا. 

وما زالت «فيليب موريس» التي أكدت النبأ، الثلاثاء، في بيان مقتضب، نقلته «فرانس برس» قبل فتح البورصة تماما، حذرة بشأن نتائج هذه المفاوضات.

وقالت، في بيان، إنه ليست هناك ضمانة لأن ترى «عملية الاندماج بالتساوي» النور، موضحة أنها لن تدلي بأي تعليق إضافي.

وتحاول المجموعتان إيجاد وسائل للتعويض عن تراجع مبيعات السجائر عبر استثمار كل منهما في بدائل مثل السجائر الإلكترونية والتبغ غير المخصص للتدخين.

وفي حال نجحت الصفقة، فستؤدي إلى ولادة مجموعة تبلغ قيمتها أكثر من مئتي مليار دولار في البورصة ورقم أعمال قدره 55 مليار دولار وأرباح بقيمة 15 مليار دولار.

والمجموعتان اللتان انفصلتا قبل نحو عشر سنوات تبيعان الأنواع نفسها مثل مارلبورو، واحدة في الخارج والثانية داخل الولايات المتحدة.

وبهدف تنويع مصادر مواردها، أعلنت «ألتريا» في نهاية ديسمبر استثمارا تاريخيا بقيمة 13 مليار دولار في الشركة الناشئة «جول» المتمركزة في سان فرانسيسكو. 

وهذه الشركة تمكنت من السيطرة على ثلاثة أرباع سوق السجائر الإلكترونية داخل الولايات المتحدة.

وقال رئيس مجلس إدارة «ألتريا»، هاورد ويلارد، حينذاك «نعمل بحزم للإعداد لمستقبل يفضل فيه المدخنون البالغون بأعداد كبيرة المنتجات غير القابلة للاحتراق على السجائر».

أما «فيليب موريس» فهي تنوي تغيير صورتها بالكامل وتريد استخدام التكنولوجيا الموجودة في منتجاتها البخارية الجديدة لتأمين خدماتها في الكشف الطبي.

وهذا النوع من التدخين يلقى رواجا كبيرا بين الشباب، مثل السجائر الإلكترونية «غول». وتؤكد شركات إنتاج السجائر أن النسخة الإلكترونية بديل أقل ضررا من السجائر «الكلاسيكية».

لكن منظمة الصحة العالمية تؤكد أن السجائر الإلكترونية «مضرة بالتأكيد» ويجب تنظيمها. وهذا الرأي تؤكده أيضا سلطات صحية عديدة تتابع بقلق الشباب وهم يقبلون على هذه المنتجات.

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