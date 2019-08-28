الذهب يهبط بعد يوم من بلوغ ذروته

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد مكاسب تجاوزت 1% الجلسة السابقة، وسط مخاوف من ركود محتمل، لكنه استقر قرب أعلى مستوى فيما يزيد على ستة أعوام بفضل آمال بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة والضبابية التي تكتنف محادثات التجارة الصينية الأمريكية.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1537.21 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة (05:52 بتوقيت جرينتش). وكان المعدن قد لامس يوم الإثنين 1554.56 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى فيما يزيد عن ستة أعوام، وفق وكالة «رويترز».

وفي المعاملات الآجلة بالولايات المتحدة تراجع الذهب 0.3% إلى 1546.50 دولار للأوقية.

ومما يزيد من الضغط على المعدن الأصفر قوة الدولار الذي صعد 0.1% أمام منافسيه الرئيسيين بينما سجلت الأسهم الآسيوية مكاسب محدودة.

وارتفع الذهب أكثر من 1% في الجلسة السابقة مع تجدد المخاوف من ركود يلوح في الآفق جراء انقلاب منحنى العائد الأمريكي وصدور بيانات اقتصادية أمريكية مخيبة للآمال، وسط ضبابية الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، كسبت الفضة 0.4% في المعاملات الفورية لتصل إلى 18.23 دولار للأوقية، وكانت قد لامست في وقت سابق 18.34 دولار وهو أعلى مستوى منذ أبريل نيسان 2017.

وصعد البلاتين 0.4% إلي 868.70 دولار للأوقية بعدما لامس أعلى مستوى في نحو شهر في وقت سابق من الجلسة، بينما تراجع البلاديوم 0.3% إلى 1478 دولارًا للأوقية.