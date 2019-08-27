اتفاقية تعاون مُشترك بين جامعتي مصراتة والخرطوم والمعهد القومي لعلاج الأورام

جانب من توقيع الاتفاقية بين رئيسي جامعتي مصراتة والخرطوم. (جامعة مصراتة)

وقعت جامعة مصراتة، اليوم، اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة الخرطوم والمعهد القومي للأمراض- مصراتة لتبادل الخبرات والدرجات العلمية، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالمقر الإداري لجامعة مصراتة.

وتضمنت الاتفاقية عددا من البنود كالدرجة الدقيقة الدكتوراه المُشتركة في بعض التخصصات، والماجستير المُشترك بين الجامعتين، وتبادل الخبرات والاستشارات وكذلك تبادل المطبوعات والمنشورات وإقامة المؤتمرات والندوات العلمية والتعاون في تبادل الأساتذة الزوار بين الجامعتين، وفي مجال البحوث المُشتركة.

جاء ذلك بحضور رئيس جامعة مصراتة الدكتور فرج علي أبوشعالة، ورئيس جامعة الخرطوم الدكتور أحمد محمد سليمان محمد، ومدير عام المعهد القومي لعلاج الأورام مصراتة الدكتور محمد أحمد الفقيه، وعميد بلدية مصراتة مصطفى كرواد، وعدد من مسؤولي الجامعة.

يشار إلى أن جامعة الخرطوم تُعد من أعرق الجامعات في المنطقة حيث تأسست عام 1902. وخلال حفل توقيع الاتفاقية أهدى رئيس جامعة الخرطوم درع جامعة الخرطوم لرئيس جامعة مصراتة، وفي المقابل قدم الأخير درع جامعة مصراتة لرئيس جامعة الخرطوم.

رئيس جامعة مصراتة.

رئيس جامعة الخرطوم.