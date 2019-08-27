الذهب يرتفع متأثرا بمخاوف أزمة التجارة الأميركية- الصينية

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بعد أن سجل الجلسة السابقة ذروته في أكثر من ست سنوات، مع استمرار قلق المستثمرين وإقبالهم على المعدن «كملاذ آمن» في ظل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وفي الساعة (09:50 بتوقيت غرينتش)، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3% إلى 1530.28 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أبريل 2013 عند 1554.56 دولار يوم الإثنين.

وصعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1540.80 دولار. وقال محلل أسواق السلع الأولية في بنك ساكسو، أولي هانسن، «من الواضح أن التركيز منصب على التطورات الأميركية - الصينية. التقارير الواردة من الصين على جبهة التجارة تنبئ بأننا أبعد ما نكون عن أي تغير في الأزمة الحالية».

وأضاف «وفي ظل أرقام النمو في ألمانيا التي تشير إلى ركود، لا يوجد مبرر يذكر لبيع الذهب إذا كنت تحوزه بأي قدر، مما يبقي السوق كما هي تقريبا حتى مع تراجع نبرة المواجهة على صعيد التجارة».

وارتفعت الفضة 0.5% في المعاملات الفورية إلى 17.73 دولار للأوقية، لتظل قرب أعلى مستوى في عامين الذي سجلته الجلسة السابقة.

وتقدم البلاتين والبلاديوم 0.6% إلى 859.72 دولار و1482.50 دولار للأوقية على الترتيب.