«الليبية للحديد» تحصل على درع التميز البيئي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أغسطس 2019, 11:08 صباحا
رئيس الهيئة العامة للبيئة يقدم درع التميز البيئي لرئيس الشركة الليبية الحديد والصلب، 26 أغسطس 2019، (صفحة الشركة على فيسبوك)

منحت الهيئة العامة للبيئة، درع التميز البيئي، إلى الشركة الليبية للحديد والصلب، خلال اجتماع حضره مسؤولون من الجانبين.

وتناول الاجتماع أهم مجهودات ومبادرات الشركة في مجال البيئة، إضافة إلى إطلاع الهيئة على سير عمل الفرق البحثية في إنجاز دراسة بيئية خاصة بالشركة، حسب بيان «الليبية للحديد»، اليوم الثلاثاء.

وركز الاجتماع على وضع أسس التعاون بين الشركة والهيئة فيما يتعلق بالدعم، وإشراك الهيئة في تنفيذ البرامج البيئية داخل الشركة، وإتاحة الفرص أمام الشركة للاستفادة من الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بالدعم المادي والفني لتنفيذ الخطط البيئية.

واستعرضت أيضا التوصيات الصادرة عن الاجتماع الأول لمسؤولي وخبراء البيئة بالشركات والمؤسسات، الذي عقد بالشركة في 9 يوليو الماضي، وما أسفر عنه من نتائج تخدم مجال البيئة بصفة عامة.

ووافقت الهيئة العامة للبيئة على اعتماد ومتابعة نتائج الدراسات البحثية القائمة، كما وقع الطرفان اتفاقية تعاون لتسهيل التنسيق والترتيب لتنفيذ المشاريع البيئية التي تسعى الشركة لتنفيذها مستقبلا؛ تسخيرا للإمكانات المتاحة.

شارك في الاجتماع رئيس الهيئة العامة للبيئة، عبد المنعم أبوغريس، ونائبه، ومدير إدارة الوقاية الصناعية بالشركة الليبية للحديد والصلب، ورئيس قسم حماية ومراقبة البيئة بالشركة والفرق البحثية المعنية بدراسة البيئة للشركة ومحيطها.

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