لندن تقود أسواق أوروبا إلى الهبوط

متعاملون أثناء التداول في بورصة فرانكفورت، 26 أغسطس 2019، (رويترز: أرشيفية)

دفعت الأسهم المدرجة في لندن الأسهم الأوروبية للهبوط في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، لكن دلائل على تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين حدت من الخسائر.

وتوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، إبرام اتفاق تجاري مع الصين بعد مبادرات إيجابية من بكين لتهدأ الأعصاب، إثر التصعيد الذي عصف بالأسواق المالية الأسبوع الماضي.

ووفق ما نقلته «رويترز»؛ هبط المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4% مع عودة المستثمرين من عطلة البنوك يوم الإثنين، في حين هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.22%.

وتكبدت الأسهم البريطانية أكبر الخسائر على ستوكس 600، ونزل سهم إتش.اس.بي.سي هولدنجز وبريتش أمريكيان توباكو وأسترا زينيكا بين 0.3 و1.3%.

وخالف المؤشر الإيطالي الاتجاه النزولي بصعوده 0.04% بعدما بدا أن حركة «5 نجوم» الحاكمة والحزب «الديمقراطي» المعارض، على مشارف اتفاق لتشكيل حكومة إيطالية جديدة.