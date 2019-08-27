انتعاش بورصة طوكيو بعد تصريحات ترامب عن رسوم السيارات اليابانية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أغسطس 2019, 10:17 صباحا
رجل ينظر إلى لوحة إلكترونية تعرض مؤشر نيكاي في طوكيو،7 يناير 2019. (رويترز)

انتعشت الأسهم اليابانية انتعاشا متواضعا اليوم الثلاثاء، بعد هبوط حاد في الجلسة السابقة، وسط حالة من الارتياح بين المستثمرين، عقب تصريح الرئيس الأمير\كي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة لا تعتزم قريبا فرض رسوم جديدة على السيارات الواردة من اليابان.

وصعد المؤشر نيكاي القياسي 1% إلى 20456.08 نقطة، وقاد المكاسب سابارو وشركات صناعة إطارات السيارات. كان المؤشر نزل 2.2% يوم الاثنين إلى أدنى إغلاق منذ 11 يناير، حسب وكالة «رويترز»

وفي مؤتمر صحفي في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين سئل ترامب ما إذا كان ما زال يدرس فرض رسوم على السيارات اليابانية، فأجاب أن إدارته لا تبحث ذلك لكنه أضاف أنه قد يفعل ذلك مستقبلا. وهو ما ساهم في ارتفاع أسهم شركات صناعة السيارات والإطارات وقطع الغيار المدرجة في طوكيو.

وقفز سهم سابارو، صاحبة أكبر انكشاف للإيرادات على الولايات المتحدة بين شركات صناعة السيارات اليابانية، 4.9%، وصعد مؤشر قطاع معدات النقل 1.2%.

وزاد سهم «بريدجستون» 3.%، و«يوكوهاما» للمطاط 3%، وسوميتومو للمطاط 2.3 %، وسجل قطاع منتجات المطاط أكبر المكاسب بين القطاعات الفرعية الثلاثة والثلاثين للمؤشر «توبكس»، مرتفعا 1.5%. وصعد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 0.8% إلى 1489.69 نقطة مع ارتفاع 31 قطاعا.

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