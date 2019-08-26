صعود الذهب لذروته في ست سنوات وسط إقبال على الملاذات الآمنة

صعدت أسعار الذهب إلى مستوى جديد هو الأعلى في أكثر من ست سنوات، اليوم الإثنين، مع تضرر الأسهم العالمية جراء أحدث جولة من تبادل فرض الرسوم بين الولايات المتحدة والصين في حربهما التجارية المستمرة منذ عام، والتي عززت الطلب على الأصول الآمنة.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 1541.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:19 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس أعلى مستوى له منذ أبريل 2013 عند 1554.56 دولار للأوقية، وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.9% إلى 1551.80 دولار للأوقية، وفق وكالة «رويترز».

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