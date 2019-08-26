صعود الذهب لذروته في ست سنوات وسط إقبال على الملاذات الآمنة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أغسطس 2019, 03:52 مساء

صعدت أسعار الذهب إلى مستوى جديد هو الأعلى في أكثر من ست سنوات، اليوم الإثنين، مع تضرر الأسهم العالمية جراء أحدث جولة من تبادل فرض الرسوم بين الولايات المتحدة والصين في حربهما التجارية المستمرة منذ عام، والتي عززت الطلب على الأصول الآمنة.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 1541.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:19 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس أعلى مستوى له منذ أبريل 2013 عند 1554.56 دولار للأوقية، وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.9% إلى 1551.80 دولار للأوقية، وفق وكالة «رويترز».

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هبوط أسواق الأسهم
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، فرض رسوم إضافية نسبتها 5% على سلع صينية مستهدفة بقيمة 550 مليار دولار، بعد ساعات من إعلان بكين عن فرض رسوم انتقامية على منتجات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار. وهبطت أسواق الأسهم متأثرة بذلك، إذ نزلت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة ثم تبعتها الأسهم الآسيوية اليوم الإثنين. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 1.2% في المعاملات الفورية إلى 17.60 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.8% إلى 860 دولارًا.

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