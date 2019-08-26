كبير المفاوضين الصينيين: «بكين مستعدة لتسوية خلافها التجاري مع واشنطن بهدوء»

امرأة تتسوق من متجر أحذية مصنوعة في الصين في حي تشايناتاون في لوس أنجليس، 24 أغسطس 2019 (فرانس برس)

قال ليو هي، نائب رئيس وزراء الصين، اليوم الإثنين، إن بكين مستعدة لحل خلافها التجاري مع الولايات المتحدة من خلال المفاوضات الهادئة وإنها تعارض بشدة تصعيد الصراع، وذلك حسبما ذكرت مجلة مالية.

وأكد ليو كبير المفاوضين التجاريين الصينيين في كلمة أوردتها مجلة «كايشين»: «إننا على استعداد لتسوية المشكلة بهدوء من خلال المشاورات والتعاون». وتابع ليو «إننا نعارض بحزم تصعيد الحرب التجارية» الذي لا يصب لصالح «أي من الصين والولايات المتحدة وشعوب العالم»، وفق وكالة «فرانس برس».

تهديد الصين وواشنطن ترد

واحتدمت الحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم، يوم الجمعة الماضي، مع تهديد الصين برفع الرسوم الجمركية على واردات سنوية من المنتجات الأميركية بقيمة 75 مليار دولار. وردّت واشنطن بالإعلان عن زيادة أكبر مما كان مقررا في الرسوم الجمركية المشددة على المنتجات الصينية التي ستدخل حيز التنفيذ في سبتمبر ثم في ديسمبر. كما أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب توترا في أوساط الأعمال الأميركية إذ دعا الشركات إلى وقف التعامل مع الصين.

أجواء مواتية للاستثمار

وردا على ذلك أكد ليو متحدثا في شونغكينغ (جنوب غرب) أن الصين تودّ «استقبال المستثمرين من العالم بأسره بما في ذلك الولايات المتحدة». ووعد بأن بكين ستواصل «إحلال أجواء مواتية للاستثمارات وحماية الملكية الفكرية (...) ومعارضة العراقيل التكنولوجية والحمائية»، وفق تقرير المجلة.