هبوط اليوان لأقل مستوى في 11 عاما والحرب التجارية تهز ثقة المستثمرين

رزمات فئة 100 يوان في مصرف في شنغهاي (أرشيفية: الإنترنت)

هبط اليوان الصيني لأقل مستوى في 11 عاما في السوق الداخلية وسجل مستوى قياسيا متدنيا في الأسواق الخارجية، اليوم الإثنين، بعد التصعيد الأخير في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين الذي هز ثقة المستثمرين.

وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي رسوما إضافية نسبتها 5% على سلع صينية مستهدفة بقيمة نحو 550 مليار دولار، بعد ساعات من إعلان بكين فرض رسوم انتقامية على منتجات أميركية بقيمة 75 مليار دولار مما أدى لهبوط الأسهم ودفع المستثمرين للبحث عن الملاذ الآمن في أسواق السندات، وفق وكالة «رويترز».

أميركا تتهم الصين بـ«التلاعب بالعملة»

قال ترامب، اليوم الإثنين، إن الصين تواصلت مع مسؤولين تجاريين أميركيين وطلبت العودة لمائدة التفاوض، في تعليقات ساهمت في صعود اليوان من مستوياته المتدنية. وفي السوق الداخلية بالصين، انخفض اليوان إلى 7.1500 يوان للدولار وهو أضعف سعر له منذ فبراير 2008.

تفاؤل ترامب

وتراجعت العملة الصينية، في السوق الخارجية، إلى 7.187 يوان للدولار وهو أقل مستوى منذ بدء تداول العملة دوليا في 2010 ثم تعافت إلى 7.1624 يوان بانخفاض 0.4% خلال اليوم بعد تصريحات متفائلة لترامب بشأن التجارة.

وفي مؤشر على عودة بعض الهدوء للأسواق، نزل الين الياباني الذي يعده المستثمرون ملاذا آمنا 0.4% إلى 105.76 ين للدولار بعدما سجل في وقت سابق أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 104.46 ين. وتعافى الدولار وارتفع في أحدث تعاملات 0.3% مقابل سلة من العملات. ومقابل اليورو، ارتفعت العملة الأميركية 0.2% إلى 1.1115 دولار لليورو.

انهيار مفاجئ

فيما انخفضت الليرة التركية نحو 1% إلى أكثر من 5.8 ليرة للدولار اليوم الإثنين، بعدما هبطت لفترة وجيزة إلى 6.47 ليرة للدولار، فيما وصفه مراقبو السوق بأنه «انهيار مفاجئ» مع قيام المستثمرين اليابانيين بخفض الأصول العالية المخاطر.

ونزل الدولار الأسترالي، الذي يعتبر مقياسا للإقبال العالمي على المخاطرة، في وقت سابق إلى 0.6690 دولار أميركي مقتربا من أدنى مستوياته في عشر سنوات عند 0.66775 الذي سجله في الآونة الأخيرة قبل أن يتعافى إلى 0.6750 دولار.

وهبط الإسترليني 0.3% إلى 1.2245 دولار، ووجه الدولار معظم تحركاته مع انتظار المستثمرين التطورات التالية في مساعي بريطانيا لإقناع الاتحاد الاوروبي بإعادة التفاوض على اتفاق خروجها منه، المقرر في أكتوبر المقبل.