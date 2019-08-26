بعد تبادل ضربات بين أميركا والصين.. الأسهم الأوروبية تهوي بسبب الحرب التجارية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أغسطس 2019, 10:33 صباحا
الأسهم الأوروبية تهوي بسبب الحرب التجارية (أرشيفية: الإنترنت)

هوت الأسهم الأوروبية بعد تصعيد جديد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وقادت أسهم التكنولوجيا خسائر الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة، اليوم الإثنين، مع فرار المستثمرين من الأصول العالية المخاطر بعد تبادل جديد للضربات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في نهاية الأسبوع الماضي.

ورد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي، على جولة جديدة من الرسوم الصينية بفرضه رسوما إضافية نسبتها خمسة بالمئة على سلع صينية مستهدفة بقيمة نحو 550 مليار دولار وطلب من الشركات الأمريكية نقل عملياتها من الصين، وفق وكالة «رويترز».

تراجع ترامب
فيما بدا أمس الأحد أن ترامب تراجع عن تهديده بإصدار تعليمات للشركات الأمريكية بالخروج من الصين. ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.51 % بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش وكانت أحجام التداول ضعيفة بسبب عطلة في بريطانيا.

وكانت التراجعات في الأسواق واسعة النطاق، وتكبدت شركات التكنولوجيا الأكثر انكشافا على الرسوم أكبر الخسائر إذ فقد مؤشر القطاع 1.02 %.

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