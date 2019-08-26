مؤسسة النفط وشركة الهروج تناقشان أعمال الصيانة وبرامج الحفر التطويري

مصطفى صنع الله خلال اجتماعه رئيس لجنة الإدارة بشركة الهروج للعمليات النفطية. (مؤسسة النفط عبر فيسبوك)

اجتمع رئيس مجلس الادارة بالمؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، مع رئيس لجنة الإدارة بشركة الهروج للعمليات النفطية عبدالوهاب النعمي بحضور أبو القاسم شنفير عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج لمتابعة نشاط شركة الهروج للعمليات النفطية.

وجرى استعراض إعادة تأهيل بعض الحقول المتضررة وبرامج الحفر التطويري وصيانة الآبار بحقل امال وكذلك صيانة الخزانات المتضررة وإنشاء خزانات جديدة بميناء رأس لانوف، حسب ما ذكرت المؤسسة عبر «فيسبوك».

كما جرى التطرق خلال الاجتماع إلى بناء القدرات وتأهيلها لمواكبة التقنيات الحديثة.