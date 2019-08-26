مؤسسة النفط وشركة الهروج تناقشان أعمال الصيانة وبرامج الحفر التطويري

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أغسطس 2019, 01:21 صباحا
مصطفى صنع الله خلال اجتماعه رئيس لجنة الإدارة بشركة الهروج للعمليات النفطية. (مؤسسة النفط عبر فيسبوك)

اجتمع رئيس مجلس الادارة بالمؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، مع رئيس لجنة الإدارة بشركة الهروج للعمليات النفطية عبدالوهاب النعمي بحضور أبو القاسم شنفير عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج لمتابعة نشاط شركة الهروج للعمليات النفطية.

وجرى استعراض إعادة تأهيل بعض الحقول المتضررة وبرامج الحفر التطويري وصيانة الآبار بحقل امال وكذلك صيانة الخزانات المتضررة وإنشاء خزانات جديدة بميناء رأس لانوف، حسب ما ذكرت المؤسسة عبر «فيسبوك».

كما جرى التطرق خلال الاجتماع إلى بناء القدرات وتأهيلها لمواكبة التقنيات الحديثة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار والسيول في السودان إلى 62 قتيلًا
عربى
«السلاح العظيم».. كوريا الشمالية تجري تجربة صاروخية جديدة
دولى
السلتو يعود إلى النجم الساحلي
رياضة محلية
الزاوية الأسمرية تكرم أكثر من 100 طالب وطالبة ختموا القرآن الكريم
ليبيا
الجوال طارق الجحاوي يشارك عن بنغازي في حلقة الجوالة بمصر
منوعات
كاركاتير خيري - غرفة الأزمات!
كاريكاتير
«الرئاسي» ومؤسسة النفط سيبحثان تنفيذ قرار زيادة رواتب عمال القطاع بنسبة 67%
ليبيا
جريدة «الوسط»: روسيا وفرنسا وأميركا تستعجل الحل السياسي
ليبيا
في العدد 196: تحرك دولي لاستعجال الحل السياسي وفوضى شركات الطيران الليبية
ليبيا
سلامة: الحل العسكري في ليبيا «وهم مكلف» ونقترب من العودة إلى عمليات حل الأزمات ...
ليبيا
بلدية مصراتة تبلغ وليامز شروطها لاستئناف الحوار السياسي
ليبيا
كاركاتير خيري - أولوية الطيران!
كاريكاتير
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قائمة بالسيارات السهل سرقتها