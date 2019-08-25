الطلب العالمي على لحم البقر والصويا يؤجج حرائق الأمازون

لقطة جوية لنيران تلتهم غابة الأمازون في شمال البرازيل، 23 أغسطس 2019 (فرانس برس)

ينسب كثير من الباحثين، ازدياد الحرائق في الأمازون بجزء منه إلى نشاطين أساسيين، هما تربية البقر وزراعة الصويا المعدّلة جينيا، اللذين تباع منتجاتهما على نطاق واسع حول العالم.

تربية البقر

يقول الباحث في «غرينبيس» رومولو باتيستا إن «تربية البقر المكثّفة هي السبب الأبرز لقطع الأشجار في الأمازون. وتحتلّ المراعي اليوم أكثر من 65 % من الأراضي التي قطعت أشجارها في الأمازون»، وفق وكالة «فرانس برس».

وتعدّ البرازيل أكبر مصدّر في العالم للحم البقر. وبلغت صادراتها من لحوم البقر كمّية قياسية سنة 2018 تقدّر بـ 1,64 مليون طنّ، بحسب جمعية الصناعات المصدّرة للحوم في البرازيل. والأسواق الرئيسية لهذه المنتوجات هي الصين ومصر والاتحاد الأوروبي. واحتلّت البرازيل صدارة هذا المجال نتيجة النموّ الفائق السرعة الذي شهدته طوال أكثر من عشرين عاما. فعلى سبيل المثال، ازدادت صادرات لحوم البقر 10 مرات بين 1997 و2016، من حيث الكمّية والقيمة على حدّ سواء. وتهيمن ثلاث شركات عملاقة على السوق هي «جي بي اس» و«مينرفا» و«مارفريغ».

أكبر مصدّر عالمي للصويا

تحتل الأنشطة الزراعية، نحو 6,5 % من المساحات التي قطعت أشجارها. والبرازيل أيضا أكبر مصدّر عالمي للصويا، متقدمة على الولايات المتحدة في هذا المجال. وهي صدّرت كمّية قياسية من الصويا سنة 2018 بلغت 83,3 مليون طنّ، أي أكثر بـ 22,2 % من صادرات العام 2017، بحسب وزارة الاقتصاد البرازيلية.

ويعزى هذا الارتفاع خصوصا إلى الطلب الشديد على هذا المنتج في الصين التي هي أكبر زبون للصويا البرازيلية المعدّلة جينيا بغلبيتها. ودفعت الحرب التجارية المستعرة بين بكين وواشنطن منذ أكثر من سنة الصين إلى شراء المزيد من هذه المنتجات من البرازيل لتأمين القوت للمواشي. وسجّلت صادرات الصويا البرازيلية إلى الصين ارتفاعا بنسبة 30 % تقريبا العام الماضي.

وزيرة بيئة سابقة: حرائق غابات الأمازون أصبحت «خارج السيطرة»

وكانت الصويا من أبرز المزروعات التي تكتسح أراضي الغابة الأمازونية. غير أن قرار تجميد دخل حيّز التنفيذ سنة 2006 ساهم في احتواء نطاق انتشار هذه المزروعات. وبات «أقلّ من 2 % من الصويا المزروعة في الأمازون يتأتى من مناطق قطعت أشجارها بعد 2008»، على ما يوضح رومولو باتيستا.