ترامب: «قريبون جدا من توقيع اتفاق تجاري كبير» مع اليابان

رؤساء دول وحكومات مجموعة السبع خلال لقائهم في فرنسا، 25 أغسطس 2019 (فرانس برس)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة «قريبة جداً» من إبرام اتفاق تجاري ثنائي «كبير» مع اليابان، وقال في تصريح مقتضب قبيل محادثاته مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على هامش قمة مجموعة السبع في بياريتس في فرنسا، إن الولايات المتحدة «قريبة جداً من اتفاق كبير مع اليابان».

وصرّح ترامب لصحفيين عند بدء لقاء منفصل مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن الطرفين (الأميركي والياباني) «كانا يعملان على ذلك على مدى خمسة أشهر»، وتابع «الاتفاق مهم جداً، سيكون أحد أكبر الاتفاقات التي أبرمناها مع اليابان على الإطلاق»، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق أشار الوزير الياباني المكلف المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة توشيميتسو موتيغي إلى تحقيق «تقدم كبير» في هذا السياق. وقال إن هذا التقدم «سيجري تأكيده» خلال لقاء ترامب-آبي. ويرتبط آبي وترامب بعلاقة جيدة، لكن الرئيس الأميركي اعتبر مراراً أن العلاقة التجارية الثنائية بين طوكيو وواشنطن غير عادلة وتميل لصالح اليابان.

واتفق المفاوضون على أن تفرض اليابان ضرائب على السلع الزراعية بمستويات تنطبق على أطراف اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ، بحسب ما أفاد التلفزيون الياباني العام «ان اتش كي» وصحف يابانية كبرى.

واتفقا كذلك على أن تخفض اليابان الرسوم على لحم البقر والخنزير الأميركي للمستويات المطبقة على أطراف الشراكة عبر المحيط الهادئ، لكن لن تخفضها على الزبدة والحليب الخالي من الدسم بحسب ما قالت «ان اتش كي» نقلاً عن مصدر لم تحدده.

وأكدت اليابان مراراً أن فتحها لأسواقها الزراعية سيكون بمستوى التنازلات التي قدمتها لأعضاء الشراكة عبر الهادئ. وبعد الانسحاب المفاجئ للولايات المتحدة من معاهدة الشراكة تلك، وقعت 11 دولةً من دول المحيط الهادئ صيغة مخففة من الاتفاق التجاري واعتبرت هذه المعاهدة على أنها شكل من أشكال مناهضة الحمائية الأميركية المتنامية في ظلّ إدارة ترامب.

وأثار الرئيس الأميركي منذ ذلك الحين مخاوف من إطلاق حرب تجارية عبر فرض رسوم جمركية والتنديد بالممارسات التجارية غير العادلة. وستقوم الولايات المتحدة بإلغاء الرسوم على سلع صناعية يابانية عدة، لكن الرسوم التي فرضتها على قطاع السيارات الياباني ستبقى مطروحة للنقاش في مفاوضات تالية، مع اعتبار ترامب عجز الميزان التجاري بين بلاده واليابان مشكلة، وفق «ان اتش كي». ويأمل الطرفان التوصل لاتفاق بحلول أواخر سبتمبر، بحسب تقارير يابانية.