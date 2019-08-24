ترامب يوصل هجومه على رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي: «لن أمنعه من الاستقالة»

رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، خلال مؤتمر في واشنطن، 19 يونيو 2019، (فرانس برس)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الجمعة أنه لن يمنع رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول نت الاستقالة.

وردا على سؤال لصحفي «هل تتمنى أن يستقيل؟» قبل توجهه إلى فرنسا لحضور قمة مجموعة السبع، قال ترامب «إذا فعل لك فلن أمنعه»، في إشارة إلى باول الذي عينه بنفسه لكنه يوجه إليه باستمرار انتقادات حادة، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وأضاف الرئيس الأميركي «لا أعتقد أنه قام بعمل جيد».

وتأتي تصريحات ترامب غداة خطاب أكد فيه باول أن الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ الخطوات الملائمة لضمان استمرار انتعاش الاقتصاد الأميركي، لكنّه حذّر من أنه لا يملك كتيب إرشادات للتعامل مع الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

في سلسلة تغريدات، هاجم ترامب إدارة البنك المركزي لأكبر اقتصاد في العالم. وكتب «كالمعتاد، لم يفعل الاحتياطي الفيدرالي شيئًا! إنه أمر لا يصدق أن يتحدثوا من دون أن يعرفوا أو يسألوا عما أقوم به، وهو ما سيتم الإعلان عنه قريبا. لدينا دولار قوي للغاية واحتياطي فيدرالي ضعيف للغاية».

وتابع الرئيس الأميركي «سؤالي الوحيد هو من يكون عدونا الأكبر، باول أو الرئيس شي؟».