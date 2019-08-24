ترامب يوصل هجومه على رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي: «لن أمنعه من الاستقالة»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 أغسطس 2019, 09:43 صباحا
رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، خلال مؤتمر في واشنطن، 19 يونيو 2019، (فرانس برس)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الجمعة أنه لن يمنع رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول نت الاستقالة.

وردا على سؤال لصحفي «هل تتمنى أن يستقيل؟» قبل توجهه إلى فرنسا لحضور قمة مجموعة السبع، قال ترامب «إذا فعل لك فلن أمنعه»، في إشارة إلى باول الذي عينه بنفسه لكنه يوجه إليه باستمرار انتقادات حادة، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وأضاف الرئيس الأميركي «لا أعتقد أنه قام بعمل جيد».

وتأتي تصريحات ترامب غداة خطاب أكد فيه باول أن الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ الخطوات الملائمة لضمان استمرار انتعاش الاقتصاد الأميركي، لكنّه حذّر من أنه لا يملك كتيب إرشادات للتعامل مع الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

في سلسلة تغريدات، هاجم ترامب إدارة البنك المركزي لأكبر اقتصاد في العالم. وكتب «كالمعتاد، لم يفعل الاحتياطي الفيدرالي شيئًا! إنه أمر لا يصدق أن يتحدثوا من دون أن يعرفوا أو يسألوا عما أقوم به، وهو ما سيتم الإعلان عنه قريبا. لدينا دولار قوي للغاية واحتياطي فيدرالي ضعيف للغاية».

وتابع الرئيس الأميركي «سؤالي الوحيد هو من يكون عدونا الأكبر، باول أو الرئيس شي؟».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الزاوية الأسمرية تكرم أكثر من 100 طالب وطالبة ختموا القرآن الكريم
ليبيا
الجوال طارق الجحاوي يشارك عن بنغازي في حلقة الجوالة بمصر
منوعات
كاركاتير خيري - غرفة الأزمات!
كاريكاتير
«الرئاسي» ومؤسسة النفط سيبحثان تنفيذ قرار زيادة رواتب عمال القطاع بنسبة 67%
ليبيا
جريدة «الوسط»: روسيا وفرنسا وأميركا تستعجل الحل السياسي
ليبيا
في العدد 196: تحرك دولي لاستعجال الحل السياسي وفوضى شركات الطيران الليبية
ليبيا
سلامة: الحل العسكري في ليبيا «وهم مكلف» ونقترب من العودة إلى عمليات حل الأزمات ...
ليبيا
بلدية مصراتة تبلغ وليامز شروطها لاستئناف الحوار السياسي
ليبيا
كاركاتير خيري - أولوية الطيران!
كاريكاتير
مأساة ثلاثة مهاجرين ليبيين: الغرق في البحر أفضل من الفوضى
ليبيا
علماء أستراليون يكشفون سر الزجاج الأصفر الغريب بالصحراء الليبية
ليبيا
كاركاتير حليم - عيد سعيد!!
كاريكاتير
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قياس الدم من خلال فيديو «سيلفي»