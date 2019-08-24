ترامب يهدد مجددا بفرض رسوم على النبيذ الفرنسي

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض في واشنطن في 23 أغسطس 2019. (فرانس برس)

هدد الرئيس دونالد ترامب مجددا، الجمعة، بفرض رسوم جمركية إضافية على واردات النبيذ الفرنسي ردا على فرض رسوم فرنسية على المجموعات الأميركية العملاقة في قطاع التكنولوجيا.

وبعد هذه التصريحات غادر ترامب البيت الأبيض مع زوجته ميلانيا حوالى الساعة 23,00 (03,00 السبت)، ليتوجه إلى إلى مدينة بياريتس الفرنسية لحضور قمة مجموعة السبع.

وأكد ترامب أنه «يتوقع مناقشات مثمرة جدا في بياريتس»، لكنه لوح بفرض رسوم جمركية على النبيذ الفرنسي، حسب ذكرت «فرانس برس».

وأضاف ترامب «لا يعجبني ما فعلته فرنسا، ولا أريد أن تفرض فرنسا رسوما على شركاتنا. إنه أمر جائر جدا. إذا فعلوا ذلك فسنفرض رسوما على نبيذهم.. رسوم لم يروا مثلها من قبل». وشدد ترامب في الوقت نفسه على أن «علاقته جيدة جدا» مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويشارك في قمة مجموعة السبع قادة المانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا واليابان. وسيعقد الرئيس الأميركي لقاءات ثنائية مع معظم قادة دول المجموعة.