أسعار النفط تنخفض بفعل مخاوف اقتصادية بعد ارتفاع مخزون الوقود الأمريكي

أسعار النفط تنخفض (أرشيفية: الإنترنت)

هبطت أسعار النفط، اليوم الخميس، مقلصة المكاسب التي حققتها في وقت سابق، وتتعرض لضغوط جراء مخاوف تتعلق بالاقتصاد العالمي وزيادة تفوق التوقعات في مخزونات المنتجات النفطية بالولايات المتحدة أكبر مستهلك للخام في العالم.

وبحلول الساعة 0634 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 16 سنتا أو 0.3% إلى 60.14 دولار للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة سنتات أو 0.2% إلى 55.58 دولار للبرميل، وفق وكالة «رويترز».

وقال ستيفن إينس الشريك الإداري لدى فالور ماركتس «أسواق النفط تواصل التحرك النزولي بعد زيادة مفاجئة في مخزونات الوقود بالولايات المتحدة». فيما قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء، إن مخزونات البنزين ونواتج التقطير زادت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مع تراجع مخزونات الخام في ظل رفع المصافي للإنتاج.

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وفي ظل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين أكبر اقتصادين ومستهلكين للنفط في العالم، ينتاب القلق المستثمرين بشأن آفاق الطلب العالمي فيما يترقب المتعاملون في النفط، بجانب سوقي الأسهم والسندات، كلمة يلقيها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) غدًا الجمعة، في مؤتمر اقتصادي في جاكسون هول بولاية وايومنج، التي ربما تشير إلى ما إذا كان المركزي سيواصل خفض أسعار الفائدة وتيسير السياسة النقدية.