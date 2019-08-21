تعافي الأسهم الأوروبية بفضل اندماج محتمل لرينو وفيات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أغسطس 2019, 11:24 صباحا
الأسهم الأوروبية ترتفع بفضل آمال صفقة فيات ورينو (أرشيفية: الإنترنت)

تعافت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، بعد الخسائر الحادة التي تكبدتها في الجلسة السابقة، في حين أشار السماسرة إلى أن تقريرا إيطاليا عن استمرار محادثات الاندماج بين فيات كرايسلر أوتوموبيلز ورينو يدفع أسهم قطاع السيارات للصعود.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.5 % بحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش، وتعافي المؤشر الإيطالي من خسائر الجلسة السابقة في ظل الأزمة السياسية المتفاقمة في إيطاليا، وفق وكالة «رويترز».

وارتفع مؤشر بورصة ميلانو 0.89 %، وكسب مؤشر البنوك الإيطالي 0.96 %. وارتفعت أسهم رينو وفيات نحو 1.7 %.

«وول ستريت جورنال»: «نيسان» و«رينو» تعتزمان إعادة الهيكلة للاندماج مع «فيات»

استقالة كونتي
كان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي استقال أمس الثلاثاء، ما قد يمهد الطريق أمام حكومة ائتلافية جديدة.

وارتفع سهم كابيتا 4.3 % ليتصدر قائمة المؤشر ستوكس 600، بعدما رفع جولدمان ساكس تصنيفه للسهم إلى توصية بالشراء.

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