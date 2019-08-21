ترامب: الوضع الاقتصادي في أميركا «بعيد جدا عن الركود»

ترامب يتحدث إلى الصحافة في البيت الأبيض، الثلاثاء 20 أغسطس 2019 (فرانس برس)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن اقتصاد بلاده «بعيد جدا عن الركود»، في حين يتوقع العديد من الاقتصاديين حدوث تباطؤ خلال 12 إلى 18 شهرا.

وقال ردا على سؤال بهذا الخصوص في البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، إن «كلمة ركود غير مناسبة (...) نحن بعيدون جدا عن الركود»، كما أكد أن إدارته تدرس إمكانية إجراء مزيد من التخفيضات الضريبية، وفق وكالة «فرانس برس».

وذكرت صحف أميركية أن التخفيض الموقت لضريبة الرواتب يجري بحثه كجزء من حزمة من التدابير لتحفيز الاقتصاد، وقال ترامب إنه أحد الخيارات الخاضعة للنقاش، وإن «ضريبة الرواتب أمر نفكر فيه».

تخفيض الضرائب

كما يدرس البيت الأبيض تخفيض الضرائب أو إلغاء بعض الرسوم لتفادي حدوث ركود اقتصادي بالبلاد، وفق ما ذكرت تقارير صحفية أميركية، رغم تأكيد الرئيس دونالد ترامب أن الاقتصاد في حالة جيدة.

البيت الأبيض يدرس تخفيض الضرائب لتفادي الركود الاقتصادي

وذكرت جريدة «واشنطن بوست» أن مسؤولين كبارا في البيت الأبيض يناقشون عدة إجراءات محفزة للاقتصاد بما في ذلك تخفيض الضرائب على الرواتب في شكل موقت لزيادة الدخل الحقيقي الشهري للموظفين، وفق «فرانس برس».