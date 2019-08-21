انقطاع التيار الكهربائي مجددا في عدد من أحياء كراكاس

كراكاس في 09 أغسطس 2019. (فرانس برس)

قطع التيار الكهربائي مجددا أمس الثلاثاء في عدد من أحياء كراكاس بعد أقل من شهر من عطل واسع أغرق فنزويلا في الظلام.



وقطع التيار الكهربائي ظهر الثلاثاء في العاصمة ومناطق أخرى. وقال سكان في تغريدات على «تويتر»، إن الكهرباء عادت بعد الظهر في حي شاكاو في العاصمة الذي يضم العديد من المكاتب والمتاجر، لكن مناطق أخرى بقيت محرومة من الكهرباء، حسب ما نقلت «فرانس برس».



وتحدثت شبكة الكهرباء العامة عن خلل، بدون أن تضيف أي تفاصيل. وقال وليام بيروزو أحد سكان العاصمة ردًا على سؤال لوكالة «فرانس برس»، «كل هذا حدث بسبب التقصير في صيانة الشبكة. الأمر يشبه امتلاك سيارة لا تخضع للصيانة إطلاقًا».



ولا تنقطع الكهرباء عن كراكاس لكن المناطق الأخرى تعاني من انقطاع التيار لمدة تتراوح بين دقائق وساعات. ويأتي انقطاع الكهرباء الثلاثاء بعد العطل الذي حدث في 22 و23 يوليو وأغرق في العتم كراكاس التي تضم خمسة ملايين نسمة، والولايات الفنزويلية الـ23.



وشل عطلان كبيران في مارس فنزويلا لأيام وأديا إلى توقف شبكة توزيع المياه التي تعمل بالطاقة الكهربائية. وتنسب حكومة الرئيس نيكولاس مادورو هذه الأعطال إلى هجمات إرهابية تتهم المعارضة والولايات المتحدة بتدبيرها ضد محطة توليد الكهرباء في غوري (جنوب) التي تؤمن ستين بالمئة من حاجة فنزويلا للكهرباء.



في المقابل، ترى المعارضة وخبراء القطاع الكهربائي أن انقطاع التيار ناجم عن عدم صيانة الشبكة والفساد المستشري في فنزويلا البلد الذي يملك أكبر احتياطات نفطية في العالم ويواجه أسوأ أزمة اقتصادية واجتماعية في تاريخه.