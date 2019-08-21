الذهب يستقر فوق 1500 دولار للأوقية وترقب لمحضر مجلس الاحتياطي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أغسطس 2019, 10:30 صباحا

استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، فوق مستوى 1500 نقطة الذي تخطته في الجلسة السابقة، في حين يترقب المستثمرون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في يوليو لمعرفة المؤشرات على مستقبل تخفيضات أسعار الفائدة.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1503.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0608 بتوقيت جرينتش، حسب ما ذكرت وكالة «رويترز».

وفقد الذهب في المعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.2 % ليصل إلى 1512.90 دولار للأوقية.

ومن المقرر أن يصدر اليوم الأربعاء محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية في يوليو، الذي قرر خلاله البنك المركزي الأمريكي خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ الأزمة المالية في عام 2008.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بعدما نزل من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي سجله يوم الاثنين.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3% في المعاملات الفورية إلى 17.07 دولار للأوقية، بينما خسر البلاتين 0.4% ليصل إلى 845.08 دولار للأوقية.

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