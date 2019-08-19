إيرادات السياحة في تونس تقفز إلى 3.16 مليار دينار في أغسطس

سياح في المدينة العتيقة في تونس، 8 يوليو 2019 (أرشيفية: الإنترنت)

أظهرت بيانات رسمية أن إيرادات قطاع السياحة في تونس نمت 44% لتصل إلى 3.16 مليار دينار منذ بداية العام وحتى العاشر من أغسطس الجاري بالمقارنة مع نفس الفترة من 2018.

ويعتبر قطاع السياحة، مصدرًا رئيسيًا لجلب العملة الأجنبية، ويمثل نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن شأن نمو عائدات السياحة أن يعطي دفعة قوية للاقتصاد المتعثر وأن يرفع احتياطي البلاد من العملة الأجنبية، وفق وكالة «رويترز».

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وقال البنك المركزي إن عائدات السياحة كانت خلال نفس الفترة من العام الماضي في حدود 2.19 مليار دينار (762.8 مليون دولار).

وتتوقع تونس استقبال نحو تسعة ملايين سائح هذا العام لأول مرة مع حملات ترويجية قوية استهدفت الأسواق التقليدية مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا.