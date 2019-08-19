خبراء يتوقعون ركودا في الاقتصاد الأميركي العامين المقبلين

جانب من مبنى الاحتياطي الفدرالي في واشنطن في 2 مايو 2018 (فرانس برس)

توقع خبراء اقتصاد ركودا في الاقتصاد الأميركي في العامين المقبلين، رغم اعتبارهم أنه يمكن لقرارات المصرف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تأخيره، بحسب استطلاع للرأي نشر الإثنين.

ومن بين 226 خبيرا استطلعت آراؤهم الرابطة الوطنية لاقتصاديي الأعمال، وفق «فرانس برس»، توقع 38% دخول أول اقتصاد عالمي في ركود عام 2020، بينما تكهن 34% دخوله في ركود عام 2021، فيما اعتبر 14% أن ذلك سيحصل في وقت أبعد من ذلك.

في المقابل، توقع 2% فقط دخول الاقتصاد الأميركي في ركود عام 2019، مقابل 10% في استطلاع سابق أجري في فبراير.

وقالت رئيسة الرابطة وكبيرة الاقتصاديين في مجموعة «كي بي ام جي» كونستانس هانتر إن «الأشخاص المستطلعين توقعوا توسع نمو النشاط الاقتصادي عبر تغيير في السياسة النقدية» للاحتياطي الفيدرالي، الذي خفض نسبة الفائدة للمرة الأولى منذ 11 عاما في أواخر يوليو.

ووفق الاستطلاع، توقع 46% من الاقتصاديين خفضا جديدا لنسب الفوائد من جانب البنك المركزي بحلول نهاية العام، فيما رأى 39% أن الاحتياطي الفيدرالي سينهي عام 2019 بدون تغيير نسب الفائدة.

وخفض المصرف المركزي الأميركي في 31 يوليو معدلات الفائدة الرئيسية للإقراض وثبتها بين 2 و2,5%.