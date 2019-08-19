صعود أسعار النفط بعد الهجوم على منشأة سعودية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أغسطس 2019, 10:46 صباحا
منشأة نفطية (أرشيفية: الإنترنت)

ارتفعت أسعار النفط الخام، اليوم الإثنين، بعد الهجوم الذي شنه انفصاليون يمنيون على منشأة نفط سعودية في مطلع الأسبوع بينما يبحث المتعاملون عن أي مؤشرات على تراجع التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

لكن تقريرا متشائما لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» أثار مخاوف بشأن نمو الطلب على النفط، وفق وكالة «رويترز».

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 64 سنتا أو نحو 1.1% إلى 59.28 دولار للبرميل. وارتفع خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 55 سنتا أو واحدا في المئة إلى 55.42 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0255 بتوقيت جرينتش.

وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق في أواندا بنيويورك «يستفيد النفط من التفاؤل العام المتمثل في أننا لن نشهد سيناريو الحرب التجارية الرهيبة وبعدما نبه هجوم بطائرة مسيرة على منشآت للنفط والغاز في السعودية الأسواق بأن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط لن تنتهي قريبا».

فيما أشار لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض إلى أن ممثلي الشؤون التجارية في الولايات المتحدة والصين سيجرون محادثات في غضون عشرة أيام وإنه «إذا نجحت هذه الاجتماعات... نعتزم دعوة (ممثلي) الصين للحضور إلى الولايات المتحدة» لدعم إحراز تقدم في المفاوضات من أجل إنهاء الحرب التجارية التي باتت تشكل خطرا محتملا على النمو الاقتصادي العالمي.

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