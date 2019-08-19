واشنطن وبكين تسعيان لإحياء المفاوضات التجارية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أغسطس 2019, 01:28 صباحا
نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي (يمين) مع ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهاوزر ووزير الخزانة الأميركي ستين منوشين (يسار) في 31 يوليو 2019. (فرانس برس)

أكد المستشار الاقتصادي الرئيسي للرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد أن واشنطن وبكين تسعيان بشكل نشط إلى إعادة المفاوضات التجارية إلى مسارها الصحيح بهدف وضع حد للحرب التجارية بينهما. 

وأوضح لاري كودلو خلال مقابلة مع برنامج «فوكس نيوز صنداي» أنه «إذا استؤنفت المفاوضات بشكل جوهري، فسندعو لاجتماع في واشنطن بين المفاوضين الرئيسيين لمواصلة المحادثات»، مضيفا أنه من المفترض أن يتحدث كبار المسؤولين من الطرفين خلال أسبوع أو عشرة أيام، لمحاولة تمهيد الطريق. 

وتبقي تصريحات مستشار البيت الأبيض الشكوك قائمة حول توجه وفد صيني إلى واشنطن خلال سبتمبر، والذي كان من المفترض ان يأتي بعد زيارة ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستفين منوتشين إلى شنغهاي. 

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وشدد كودلو في المقابل على أن «المحادثة الهاتفية منتصف أغسطس في أعقاب زيارة شنغهاي بين لايتهايزر ومنوتشين من جهة والمفاوضين الصينيين ليو هي وتسونغ شان من جهة ثانية كانت أكثر إيجابية مما أفادت وسائل الإعلام»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وتترقب الأسواق المالية التطورات المتعلقة بالمفاوضات، وتتغير بشكل كبير تماشياً معها، خصوصاً أنها باتت شديدة التوتر في ظل مؤشرات تباطؤ عالمي كبير بسبب الحرب التجارية. 

وانطلقت المفاوضات الأميركية الصينية بشكل إيجابي في يناير، وبدا أنها أحرزت تقدماً يسمح بالتوصل لاتفاق سريعا. لكن الرئيس الأميركي قام في الربيع بشكل مفاجئ بإلغاء المحادثات على اعتبار أن الصينيين تراجعوا عن الالتزامات التي وافقوا عليها. 

أخيراً، تواصل الطرفان على أعلى مستوى حينما التقى الرئيس الصيني شي جينبينغ وترامب على هامش قمة مجموعة السبع في أوساكا في يونيو. لكن قرر ترامب بعد ذلك الإعلان عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على ما تبقى من الواردات الصينية البالغة 300 مليار دولار اعتبارا من الأول من سبتمبر.

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