رئيس البنك الإفريقي للتنمية: مخاطر النمو «تزداد يوما بعد يوم»

رئيس البنك الأفريقي للتنمية أكينومي أديسينا (أرشيفية: الإنترنت)

أكد رئيس البنك الإفريقي للتنمية، أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى الضبابية التي تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تشكلان مخاطر على الآفاق الاقتصادية في إفريقيا، التي «تزداد يوما بعد يوم».

واضطربت الأسواق العالمية؛ بسبب الخلاف التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، وأثار قلق المستثمرين مع دخوله العام الثاني دون ظهور نهاية له في الأفق، من ناحية أخرى تبدو بريطانيا في طريقها للخروج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر بدون اتفاق بخصوص الفترة الانتقالية، وهو ما يخشى الاقتصاديون أن يؤدي لتعطيل حركة التجارة على نحو خطير.

تعديل توقعات البنك

وقال رئيس البنك الأفريقي للتنمية أكينومي أديسينا، في تصريحات لـ «رويترز» إنه من الوارد أن يعدل البنك توقعاته للنمو الاقتصادي في إفريقيا، والبالغة 4% في 2019، و4.1 % في 2020، إذا تسارعت الصدمات الخارجية العالمية.

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الصدمات الخارجية تبطئ النمو

وأشار أديسينا رويترز في وقت متأخر مساء أمس السبت، على هامش اجتماع مجموعة التنمية لدول الجنوب الإفريقي في دار السلام عاصمة تنزانيا التجارية إلى أنه «عادة ما نعدل ذلك بناء على الصدمات الخارجية العالمية التي تبطئ النمو العالمي، وهذه المشكلات تزداد يوما بعد يوم»، وأضاف «هناك الخروج البريطاني، وكذلك المواجهات التي اشتعلت في الآونة الأخيرة بين باكستان والهند، إلى جانب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. كل هذه الأمور يمكن أن تجتمع معا لإبطاء النمو العالمي، ولذلك تداعياته على الدول الإفريقية».

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