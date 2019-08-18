بعد أسبوع اقتصادي كارثي.. استقالة وزير المالية الأرجنتيني

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 أغسطس 2019, 10:58 صباحا
وزير المالية الأرجنتيني نيكولاس دوخوفن في بوينوس آيريس، 17 أبريل (فرنس برس)

قدّم وزير المالية الأرجنتينى نيكولاس دوخوفن استقالته أمس السبت، في نهاية أسبوع كارثي على المالية العامة للبلاد، إذ خسرت خلاله البورصة أكثر من 30% من قيمتها وتراجع سعر البيزو بأكثر من 20%، حسبما أفادت وسائل إعلام أرجنتينية.

وقالت وسائل الإعلام التي نشرت رسالة الاستقالة إنّ وزير الاقتصاد في الحكومة المحلية لإقليم العاصمة بوينوس آيرس هرنان لوكونزا سيخلف الوزير المستقيل على رأس وزارة المالية، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال دوخوفن في رسالة الاستقالة التي نشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة لا ناسيون إنّه «مقتنع بأنّه بسبب الظروف الراهنة، تحتاج الإدارة (الحكومية) إلى تجديد كبير في القطاع الاقتصادي».

تفاقم الأزمة الاقتصادية
تأتي استقالة الوزير في نهاية أسبوع تفاقمت خلاله الأزمة الاقتصادية في البلاد بعد الهزيمة الانتخابية التي مني بها الرئيس ماوريتسيو ماكري في الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر المقبل.

واستقال وزير المالية غداة تخفيض وكالتي التصنيف الائتماني «فيتش» و«ستاندارد اند بورز» درجة الدين السيادي للأرجنتين بعد النكسة الانتخابية الكبيرة لماكري. ويعكس خفض درجة الأرجنتين من بي إلى «سي سي سي» من قبل وكالة فيتش، ومن بي إلى «بي سلبي» من قبل «ستاندارد أند بورز» القلق على الإصلاحات الاقتصادية التي يجريها ماكري.

وبعد هزيمته الساحقة في الانتخابات التمهيدية وهي بمثابة اختبار قبل الاقتراع الذي سيجرى في 27 أكتوبر، أعلن الرئيس ماكري، الأربعاء، سلسلة إجراءات «لتعزيز» القدرة الشرائية للطبقات الوسطى والشعبية ومحاولة التعويض عن التأخير في إصلاحاته. ومن بين هذه الإجراءات زيادة الحد الأدنى للأجور وخفض في الضرائب وتجميد أسعار الوقود لثلاثة أشهر.

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