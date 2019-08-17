أمريكا تمهل «هواوي» 90 يوما إضافية للشراء من موردين أمريكيين

شعار شركة هواوي (أشيفية: الإنترنت)

توقع مصدران مطلعان أن وزارة التجارة الأمريكية سوف تمدد المهلة لشركة هواوي تكنولوجيز تسمح لها بالشراء من شركات توريد أمريكية حتى تستطيع خدمة عملائها الحاليين، وأضافا أنه سيتم تمديد «الترخيص العام المؤقت» لهواوي 90 يوما.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية، سمحت في بادئ الأمر لـ «هواوي» بشراء بعض السلع أمريكية الصنع في مايو بعد وقت قصير من إدراج الشركة على قائمتها السوداء بهدف الحد من أثر ذلك على عملائها الذين يشغل كثيرون منهم شبكات في الريف الأمريكي، وفق وكالة «رويترز».

محادثات منتظرة بين ترامب وشي جين

يأتي التمديد ليجدد اتفاقا من المقرر أن ينتهي في 19 أغسطس الجاري لتظل هواوي قادرة على الاحتفاظ بشبكات الاتصالات الحالية وتوفير تحديثات لبرامج هواتف هواوي المحمولة. وقال أحد المصدرين إن من المتوقع أن يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينغ مطلع الأسبوع الجاري.

ولم تعلق «هواوي» حتى الآن، كما لم ترد وزارة الخارجية الصينية إلى الآن على طلب تعقيب أُرسل إليها عبر الفاكس، لكن الشركة لا تزال ممنوعة من شراء قطع غيار ومكونات أمريكية لتصنيع منتجات جديدة، دون الحصول على تصاريح خاصة إضافية.