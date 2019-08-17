حكم بريطاني لشركة غاز بمصادرة تسعة مليارات دولار من نيجيريا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 أغسطس 2019, 12:28 مساء
محطة للغاز في دلتا النيجر في نيجيريا، 26 مارس 2018 (فرانس برس)

أعلن القضاء البريطاني أن محكمة في لندن سمحت لشركة صغيرة للغاز ببدء إجراءات لمصادرة أصول بقيمة نحو تسعة مليارات دولار من سلطات نيجيريا بعد فشل مشروع للغاز في هذا البلد، وهذا المبلغ يشكل نحو 20% من احتياطي القطع الذي يملكه أكبر اقتصاد في أفريقيا.

قرار القاضي البريطاني، أمس الجمعة، يمنح تحكيما جرى في 2017 في الخلاف بين أبوجا وشركة «بي اند أي دي» مفعول حكم أو أمر.

إجراءات مصادرة
وكشفت وثائق للمحكمة نشرت أمس الجمعة أن القاضي كريستوفر باتشر قال «إنني مستعد لإصدار أمر تنفيذي للتحكيم بصفته حكما أو أمرا للمحكمة»، وأكد استعداده «لتسلم مقترحات الطرفين حول الشكل المحدد» الذي يجب اتباعه لتنفيذ القرار. فيما أعلن محامي الشركة لوكالة الأنباء المالية بلومبرغ أن الشركة «ستطلق إجراءات مصادرة أصول نيجيرية (...) في أسرع وقت ممكن». أما حكومة نيجيريا فلم تصدر أي رد فعل.

سلطات نيجيريا لم تنفذ التزاماتها
يذكر أن الشركة «بي اند آي دي» أبرمت في 2010 اتفاقا مع نيجيريا لإطلاق مشروع غاز في مدينة كالابار. وينص الاتفاق على أن تؤمن سلطات نيجيريا الغاز للشركة، لكن السلطات لم تنفذ التزاماتها ولجأت الشركة التي اضطرت للتخلي عن المشروع، إلى القضاء البريطاني.

وخسرت نيجيريا في 2017 تحكيما بقيمة 6,6 مليارات دولار أمام الشركة لأنها لم تنفذ التزاماتها، ويضاف هذا المبلغ إلى فوائد تبلغ نحو أربعة مليارات دولار ليصبح المجموع نحو تسعة مليارات دولار وفق حسابات الشركة، وطعنت الحكومة النيجيرية في قرار التحكيم في 2017 معتبرة أنه «مبالغ فيه».

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