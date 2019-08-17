ترامب مغردا: آبل ستنفق «مبالغ طائلة» في الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 أغسطس 2019, 11:07 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، في تغريدة إنّ مجموعة «آبل» العملاقة للتكنولوجيا ستنفق «مبالغ طائلة» في الولايات المتحدة، وكتب «سأتناول العشاء مع تيم كوك من آبل. سينفقون مبالغ طائلة في الولايات المتحدة.. عظيم!».

يأتي إعلان ترامب قبل لقاء مع مدير «آبل» التنفيذيّ تيم كوك، وسبق أن التقى الرجلان عدة مرات، بما في ذلك في بيدمنستر في نيوجيرزي حيث يقضي ترامب حاليا عطلة في مجمع الغولف الفخم الذي يملكه. كما أن الاجتماع جاء عقب إعلان آبل، الخميس، أنها أنفقت نحو 60 مليار دولار في الولايات المتحدة وأنها توّظف حاليا نحو 90 ألف شخص في البلاد.

شرط ترامب لإرجاء الرسوم
نسبة كبيرة من منتجات الشركة المعلوماتية العملاقة يتم تجميعها في الصين وهي تعارض الرسوم الجمركية المشددة بنسبة 10% المقرر فرضها على المنتجات المصنعة في الصين اعتبارا من الأول من سبتمبر. ورفض ترامب دعوات «آبل» من أجل الحصول على إعفاء لمنتجاتها، وغرّد في يوليو أنّ الشركة العملاقة يجب أن «تصنع (منتجاتها) في الولايات المتحدة، (وعندها) لا يتمّ فرض رسوم». وعادت إدارة ترامب وأعلنت، الخميس، أنّه سيتم إرجاء فرض رسوم على بعض المنتجات حتى ديسمبر. 

«آبل» تواصل التراجع في سوق الهواتف الذكية
تأتي هذه الخطوة وسط الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، ومحاولات القوتين الاقتصاديتين استئناف المفاوضات المتعثّرة بينهما لوضح حدّ لهذه الحرب التي تُهدّد الاقتصاد العالمي.

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