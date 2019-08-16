استقالة الرئيس التنفيذي لشركة طيران هونغ كونغ بـ«شكل مفاجئ»

المدير التنفيذي لشركة طيران هونغ كونغ، روبرت هوغ، 16 أغسطس 2017، (ا ف ب)

أعلنت شركة طيران هونغ كونغ كاثاي باسيفيك الجمعة استقالة رئيسها التنفيذي روبرت هوغ بشكل مفاجئ، بعد أيام من فرض بكين قيودًا عليها بسبب دعم بعض موظفيها الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في المدينة، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وفي بيان نشر في بورصة هونغ كونغ اليوم الجمعة، قالت كاثاي باسيفيك إن هوغ استقال «ليتحمل المسؤولية بصفته رئيس الشركة بالنظر للأحداث الأخيرة». وعين في مكانه أوغوستوس تانغ، من تكتل سواير غروب المساهم الرئيسي في كاثاي باسيفيك.

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وأعلن مسؤول تنفيذي كبير آخر في كاثاي باسيفيك هو بول لو المسؤول عن العملاء والتجارة ، مغادرته الشركة لنفس الأسباب المذكورة في البيان. وشهدت كاثاي باسيفيك أسبوعًا مضطربًا بعدما صعدت بكين لهجتها تجاهها على خلفية التظاهرات التي تهز هونغ كونغ منذ 10 أسابيع.

وأصبحت شركة الطيران في الأسبوعين الماضيين هدفًا في البر الصيني، بعد أن شارك بعض موظفيها البالغ عددهم 27 ألفا، في التظاهرات أو أعلنوا تأييدهم لها. ونشرت وسائل الإعلام الصينية عددًا من الإدانات لكاثاي باسيفيك واتهمتها بعدم بذل جهود كافية لضبط موظفيها.