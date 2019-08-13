ميركل: ألمانيا لا تحتاج إلى حزمة تحفيز للإنفاق العام الآن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أغسطس 2019, 05:39 مساء
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أرشيفية: الإنترنت)

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، إنها لا ترى أي حاجة إلى حزمة تحفيز للإنفاق العام للتصدي لتأثيرات تباطؤ الاقتصاد، لكنها أضافت أن برلين ستواصل انتهاج مستوى مرتفع للاستثمارات العامة.

وأضافت ميركل، متحدثة في حلقة نقاشية في بلدة سترالسوند على بحر البلطيق: «هناك حاجة لمستوى مستمر من الاستثمارات». وأكملت أن قرار الحكومة إلغاء ضريبة إضافية على الدخل لمعظم الموظفين بدءا من 2021 سيساعد في دعم الطلب المحلي ومعه النمو‭‭ ‬‬في مجمله، وفق وكالة «رويترز».

وأوضحت المستشارة الألمانية أن المشكلة المتعلقة بالإنفاق العام في ألمانيا لا تتعلق بمستوى أو توقيت استثمارات عامة، بل بالأحرى اختناقات مثل نقص في العمالة الماهرة وعمليات تخطيط طويلة نسبيا وبطيئة.

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