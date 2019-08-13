نمو غير متوقع للأجور في بريطانيا يسجل أعلى مستوى منذ 11 عاما

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أغسطس 2019, 01:22 مساء
رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، (أرشيفية: فرانس برس)

تعززت قوة سوق العمل في بريطانيا على نحو غير متوقع خلال الربع الثاني، إذ زاد النمو الإجمالي للأجور بمعدل سنوي 3.7% خلال الشهور الثلاثة المنتهية في يونيو الماضي، في تناقض حاد مع بيانات، الأسبوع الماضي، أظهرت انكماشا اقتصاديا خلال الفترة نفسها مع استعداد البلاد للانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت بيانات رسمية أن النمو الإجمالي للأجور، بما في ذلك العلاوات، زاد بمعدل سنوي 3.7% في الشهور الثلاثة المنتهية في يونيو، وهو أعلى مستوى منذ يونيو عام 2008 وارتفاعا من 3.5% في مايو، وفق وكالة «رويترز».

ويتفق هذا المعدل مع توقعات خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آرائهم. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إنه باستبعاد العلاوات، ارتفع نمو الأجور إلى 3.9% من 3.6% مقارنة مع التوقعات في الاستطلاع بنموها 3.8%.

وترجع قوة بيانات الأجور جزئيا إلى التوقيت غير المعتاد للزيادات السنوية في الأجور لعمال الصحة العامة في عام 2018 عندما جرى إرجاء زيادة أكبر من المعتاد حتى يوليو.

وانكمش الاقتصاد الأوسع نطاقا على نحو غير متوقع بنسبة 0.2% خلال ثلاثة شهور حتى يونيو، وهو أول انخفاض من نوعه منذ عام 2012.

لكن البيانات الصادرة يوم الثلاثاء تظهر أن بريطانيا أضافت 115 ألف فرصة عمل في الربع الثاني من العام مما رفع مستوى التوظيف إلى معدل قياسي بلغ 32.811 مليون. لكن معدل البطالة ارتفع أيضا إلى 3.9% مقارنة مع توقعات باستقراره عند 3.8%.

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