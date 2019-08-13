مسؤولة بـ«المركزي الصيني»: اليوان لم يتأثر بالرسوم الجمركية الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أغسطس 2019, 12:47 مساء
المقر الرئيسي لبنك الشعب الصيني (البنك المركزي) في بكين (أرشيفية: رويترز)

قالت مسؤولة رفيعة في بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الثلاثاء إن اليوان، العملة الصينية، عند مستوى مناسب حاليا، وإن الاضطراب الذي سجله ارتفاعا وانخفاضا لن يتسبب بالضرورة في تدفقات غير منظمة لرأس المال.

وقالت رئيسة الإدارة الدولية بالبنك المركزي، تشو جون، في مقابلة مع «رويترز»، «المستوى الحالي لسعر صرف اليوان يتفق على نحو ملائم مع أسس الاقتصاد الصيني والعرض والطلب في السوق».

وتراجع اليوان بنحو 2.4% منذ تهديد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الشهر الجاري بفرض المزيد من الرسوم الجمركية على سلع صينية اعتبارا من الأول من سبتمبر أيلول على الرغم من وجود مؤشرات على أن الصين تحاول السيطرة على هذا الانخفاض.

وأضافت أن الصين «مصدومة» من تحرك وزارة الخزانة الأمريكية في الأسبوع الماضي لتصنيف بكين على أنها متلاعب بالعملة بعد ساعات من سماح الصين لليوان بالانخفاض عن مستوى دعم رئيسي لأدنى مستوياته في أكثر من عشر سنوات.

لكن تشو أكدت أن الصين قادرة على «التعامل مع جميع السيناريوهات» الناجمة عن إقدام واشنطن في الآونة الأخيرة على تصنيف بكين بأنها تتلاعب بالعملة. وقالت إنه في الأمد القصير، ستلعب الصدمات الخارجية دورا أيضا بالتأثير على تحركات اليوان.

وأضافت «على الرغم من هذا، طالما يتحرك اليوان على نحو منظم استنادا إلى العرض والطلب في السوق فإن مثل هذه التحركات في أي من الاتجاهين لا تعني بالضرورة تدفقات غير منظمة لرأس المال».

وأشارت إلى أن اليوان سيظل مدعوما من الأسس الاقتصادية القوية للصين واستقرار معدل الدين واحتواء المخاطر المالية والاحتياطيات الكافية من النقد الأجنبي وفوارق مواتية لأسعار الفائدة بين الصين والاقتصادات الكبيرة. وأضافت أنه «في الأجل المتوسط والطويل، لدينا ثقة كاملة في اليوان كعملة قوية».

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