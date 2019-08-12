هبوط القروض المصرفية الجديدة في الصين خلال يوليو إلى 1.06 تريليون يوان

اليوان الصيني أرشيفية: الإنترنت)

قدمت البنوك الصينية قروضًا جديدة بالعملة المحلية قيمتها 1.06 تريليون يوان (150.06 مليار دولار) في يوليو، بانخفاض عن الشهر السابق ودون توقعات المحللين.

وكان محللون استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم توقعوا أن تهبط القروض الجديدة باليوان إلى 1.25 تريليون يوان في يوليو من 1.66 تريليون يوان في الشهر السابق، ومقارنة مع 1.45 تريليون يوان قبل عام.

ونما المعروض النقدي (ن 2) في يوليو 8.1% على أساس سنوي وهو ما يقل عن توقعات لنمو قدره 8.4% في استطلاع «رويترز»، وبعد زيادة بلغت 8.5% في يونيو. فيما نمت القروض القائمة باليوان 12.6% على أساس سنوي في يوليو منخفضة قليلًا عن توقعات المحللين التي أشارت إلى نمو قدره 12.8% ومتباطئة من 13.0% في يونيو.

وعلى الرغم من حزمة إجراءات لتعزيز النمو منذ العام الماضي، بما في ذلك مسعى للهيئات التنظيمية لزيادة الإقراض، فإن الطلب المحلي في الصين يبقى راكدًا، بينما تؤثر التوترات التجارية المتصاعدة مع الولايات المتحدة على الصادرات الصينية.

يذكر أن الدولاريساوي 7.0639 يوان صيني.