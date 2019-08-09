رسوم أميركية على واردات خشبية صينية بقيمة 4 مليارات دولار سنويا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 09 أغسطس 2019, 09:42 مساء
حاويات في مرفأ كينغداو في ولاية شاندونغ شرق الصين، 24 يونيو 2019، (فرانس برس)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، الخميس، فرض رسوم جمركية تعويضية على ما قيمته أربعة مليارات الدولار سنويا من الواردات الصينية من خزائن المطابخ ودورات المياه.

وتحركت الوزارة الأميركية، وفق «فرانس برس»، إثر شكوى تقدمت بها المنظمة المهنية لمصنعي خزائن المطابخ، واعتبرت أن الأثاث الخشبي المصنوع في الصين يصدر إلى الولايات المتحدة بأسعار زهيدة ويستفيد من المساعدات.

ورأت أن المصدرين الصينيين لهذه السلع يستفيدون من دعم يتراوح بين 10,97% و229,24% من القيمة. ويبلغ سوق هذه الواردات في الولايات المتحدة 4,4 مليار دولار.

ويأتي هذا القرار بعد تحقيق بدأ في مارس ولا يزال رهنا برأي لجنة التجارة الدولية، وهي وكالة مستقلة.

كما يأتي القرار بعد أقل من أسبوع على إعلان واشنطن فرض رسوم جمركية جديدة على ما قيمته 300 مليار دولار سنويا من الواردات الصينية، بدءا من الأول من سبتمبر.

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