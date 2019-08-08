«سامسونغ» تكشف عن هاتف ذكي عالي النوعية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أغسطس 2019, 04:05 مساء
إطلاق جهاز «غالاكسي نوت 10» في نيويورك، 7 أغسطس 2019 (فرانس برس)

عرضت «سامسونغ»، أمس الأربعاء، في نيويورك الطراز الأخير من جهازها العالي النوعية «غالاكسي نوت 10» آملة تعزيز موقعها الأول في سوق الهواتف الذكية في مواجهة «هواوي» و«آبل».

وسيطرح الجهاز للبيع اعتبارا من 23 أغسطس ويأتي بنسختين  «نوت 10» المجهز بشاشة من 16 سنتمترا ويباع اعتبارا من 949 دولارا و«نوت 10 +» مع شاشة من 17 سنتمترا بسعر أساسي قدره 1099 دولارا، وفق وكالة «فرانس برس».

ويقترح كل من الطرازين خيار الجيل الخامس لتصبح كلفته أعلى من السعر الأساس. والجهاز الجديد أصغر وأرق من النسخ السابقة، وسيكون مجهزا بقلم مع قدرات معززة تسمح خصوصا بالتحكم بالجهاز عن بُعد لالتقاط الصور أو مشاهدة أشرطة فيديو عبر «يوتيوب».

وحُسنت نوعية الكاميرا وباتت توفر إمكانية مسح الأشياء بتقنية ثلاثية الأبعاد فيما أصبحت البطارية تستمر لفترة أطول بلا شحن. وتعاونت «سامسونغ» في إطلاق هذا المنتج مع «مايكروسوفت»، إذ يمكن للمستخدمين الوصول إلى الواجهة البينية لجهاز «نوت 10» من خلال «ويندوز».

وأكدت «سامسونغ» من جهة أخرى موعد طرح جهازها اللوحي «تاب إس6» في 23 أغسطس وعرضت منتجين إضافيين هما ساعة موصولة (ووتش أكتيف 2 بسعر 309 دولارات) وكمبيوتر محمول (بوك إس متوافر اعتبارا من سبتمبر بسعر 999 دولارا).

وفي وقت تراجعت فيه مبيعات الهواتف الذكية في العالم بنسبة 2.6% في الربع الثاني من السنة، زادت الشركة الكورية الجنوبية العملاقة حصتها في السوق لتصل إلى 22% بفضل ارتفاع مبيعاتها بنسبة 7% على ما أظهرت دراسات أجراها محللون ونشرت نتائجها أمس الأربعاء.

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