السعودية تعتزم إبقاء صادرات النفط في أغسطس وسبتمبر دون 7 ملايين برميل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أغسطس 2019, 02:48 مساء
صادرات النفط السعودية في أغسطس وسبتمبر دون 7 ملايين برميل (أرشيفية: الإنترنت)

نعنزم المملكة العربية السعودية، إبقاء صادراتها من النفط الخام عند ما يقل عن سبعة ملايين برميل يوميا في أغسطس وسبتمبر، على الرغم من قوة طلب العملاء، وفق تصريح مسؤول نفطي سعودي اليوم الخميس.

وتهدف المملكة من تقييد إمداداتها إلى تقليص المخزونات العالمية لإعادة التوازن إلى السوق،  وفق وكالة «رويترز».

يذكر أن مصدر نفطي سعودي، قال في أول أغسطس الجاري، إن إنتاج السعودية من النفط تراجع إلى 9.6 مليون برميل يومياً في يوليو، وسيظل دون 10 ملايين برميل يومياً في الأشهر المقبلة.

ونقلت «رويترز» في وقت سابق، عن المصدر قوله إن إنتاج السعودية من الخام في يوليو يقل عن مستواه في يونيو بنحو 200 مليون برميل يومياً. وأضاف: «نعتقد الآن بعد الحديث مع الزبائن والمستهلكين أن السوق تزداد شحاً، في الوقت الذي نرى فيه المخزونات التجارية الأميركية تتراجع». ويبلغ المستوى المستهدف لإنتاج السعودية 10.3 مليون برميل يومياً بموجب اتفاق خفض الإنتاج المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، فيما يعرف باسم تحالف «أوبك+».

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