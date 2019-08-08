الدولار يتراجع بفعل تعافي الأسواق وبيانات صينية قوية

الدولار يتراجع بفعل تعافي الأسواق (أرشيفية: الإنترنت)

انخفض الدولار، اليوم الخميس، واستقرت معنويات الإقبال على المخاطرة بعد بيانات تجارية صينية قوية وجهود بكين لإبطاء تراجع في قيمة اليوان وهو ما شجع المستثمرين على شراء العملات الأعلى مخاطرة.

وكشفت بيانات أن الصادرات الصينية زادت 3.3% في يوليو على أساس سنوي بينما توقع محللون انخفاضها اثنين بالمئة بينما حدد صانعو القرار القيمة اليومية لليوان عند مستوى أعلى عما توقعه الكثيرون على الرغم من أنه لا يزال أعلى من مستوى سبعة يوانات مقابل الدولار لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية، وفق وكالة «رويترز».

واستقر مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات، عند 97.58 لكنه انخفض 0.1 % مقابل الدولار الأسترالي والجنيه الإسترليني.

وقال مانويل أوليفري خبير استراتيجيات الصرف الأجنبي لدى كريدي أجريكول في لندن «توحي تعليقات المسؤولين الصينيين في الآونة الأخيرة بأنهم يريدون استقرار عملتهم وإلا قد يعزز الانخفاض الحاد في العملة نزوحا لرؤوس الأموال».