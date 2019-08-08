«فيديكس» تتوقف عن توصيل منتجات «أمازون» في الولايات المتحدة

سيارة تابعة لـ «فيديكس» (فرانس برس)

أعلنت «فيديكس»، أنها ستتوقّف عن تسليم البضائع برّا لحساب «أمازون» في الولايات المتحدة، مخفّضة تعاونها مع عملاق التجارة الإلكترونية الذي يطمح لتوصيل السلع للزبائن بموارده الخاصة.

وقبل شهرين، لم تجدّد «فيديكس» العقد الذي أبرمته مع «أمازون» للتوزيع السريع للبضائع (خدمة إكسبرس) بغية توسيع قاعدة زبائنها في مجال التجارة عبر الإنترنت، وفق وكالة «فرانس برس».

وجاء في بيان صادر عن «فيديكس» أن «هذا التغيير يتماشى مع استراتيجيتنا القاضية بالتركيز على سوق التجارة الإلكترونية على نطاق واسع». أما «أمازون»، فهي تنمّي من جهتها شبكتها اللوجستية الخاصة وعرضت المجموعة في فترة سابقة من السنة 10 آلاف دولار على موظفيها كي يطلقوا شركات متخصصة في تسليم البضائع. وهي تطوّر أسطولًا من طائرات النقل وتجرّب طائرات مسيّرة وروبوتات لهذا الغرض.

وكانت «فيديكس» أشارت في يونيو الماضي إلى أن العمليات التي أجرتها لحساب «أمازون» شكّلت أقلّ من 1,3 % من رقم أعمالها سنة 2018.