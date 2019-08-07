مصر تستهدف 12 مليون سائح في 2019 - 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أغسطس 2019, 12:38 مساء
مجموعة من السياح في منطقة الهرم في مصر (أرشيفية: الإنترنت)

يعتبر قطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر ومصدر رزق لملايين المواطنين وموردا رئيسيا للعملة الصعبة.

وأظهرت وثيقة حكومية اطلعت عليها «رويترز»، اليوم الأربعاء، أن مصر تستهدف زيادة أعداد السائحين الوافدين إليها إلى 12 مليون سائح خلال السنة المالية 2019-2020 بارتفاع نحو 11% على السنة المالية السابقة. 

وتستهدف الحكومة -بحسب الوثيقة- زيادة عدد الليالي السياحية إلى 127 مليون ليلة في 2019-2020 مقابل 113 مليون ليلة قبل عام.

وتلقت السياحة المصرية ضربة قاصمة عندما تحطمت طائرة ركاب روسية في سيناء أواخر أكتوبر 2015 مما أسفر عن مقتل جميع ركابها. وفرضت روسيا، عقب الحادث، حظرا على السفر إلى مصر بينما حظرت بريطانيا السفر إلى سيناء. ولم تعد الرحلات الجوية الروسية إلى القاهرة إلا في أبريل الماضي.

وزاد إغراء المقصد السياحي المصري عقب قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 الذي أدى إلى تراجع قيمة العملة المحلية إلى النصف وعزز القدرة التنافسية للقطاع.

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