أسعار الذهب تقفز لأعلى مستوى في 6 أعوام مع تنامي الطلب على أصول الملاذ الآمن

أسعار الذهب تقفز لأعلى مستوى في 6 أعوام (أرشيفية: الإنترنت)

صعدت أسعار الذهب 1%، اليوم الأربعاء، إلى أعلى مستوى في أكثر من ستة أعوام في ظل غياب أي مؤشرات على تراجع الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة مما حفز إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن.

وبحلول الساعة 0718 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1490.57 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى منذ أبريل العام 2013. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2% إلى 1501.50 دولار للأوقية، وفق وكالة «رويترز».

وتصاعد النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم على نحو سريع خلال الأيام الماضية عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيفرض رسومًا جمركية إضافية على واردات صينية. فيما ردت الصين يوم الإثنين الماضي، بالسماح لعملتها بالتراجع إلى أقل من سبعة يوانات للدولار، وهو مستوى مهم من الناحية المعنوية مما دفع واشنطن إلى تصنيف بكين «متلاعبا بالعملة».

وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، لاري كودلو، إن إدارة ترامب تريد مواصلة المحادثات التجارية مع الصين ولا تزال تخطط لاستضافة وفد صيني لإجراء محادثات في سبتمبر. لكن بنك جولدمان ساكس لم يعد يتوقع إبرام اتفاق تجاري قبل انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر العام 2020، بينما حذر بنك مورغان ستانلي من أن تبادل فرض الرسوم الجمركية بين البلدين قد يزج بالاقتصاد العالمي في حالة ركود بحلول منتصف العام المقبل.

كما صعدت المعادن النفيسة الأخرى. وارتفعت الفضة 1.8% إلى 16.74 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ يونيو من العام الماضي.