أسعار الذهب تقفز لأعلى مستوى في 6 أعوام مع تنامي الطلب على أصول الملاذ الآمن

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أغسطس 2019, 11:58 صباحا
أسعار الذهب تقفز لأعلى مستوى في 6 أعوام (أرشيفية: الإنترنت)

صعدت أسعار الذهب 1%، اليوم الأربعاء، إلى أعلى مستوى في أكثر من ستة أعوام في ظل غياب أي مؤشرات على تراجع الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة مما حفز إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن.

وبحلول الساعة 0718 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1490.57 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى منذ أبريل العام 2013. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2% إلى 1501.50 دولار للأوقية، وفق وكالة «رويترز».

وتصاعد النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم على نحو سريع خلال الأيام الماضية عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيفرض رسومًا جمركية إضافية على واردات صينية. فيما ردت الصين يوم الإثنين الماضي، بالسماح لعملتها بالتراجع إلى أقل من سبعة يوانات للدولار، وهو مستوى مهم من الناحية المعنوية مما دفع واشنطن إلى تصنيف بكين «متلاعبا بالعملة».

وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، لاري كودلو، إن إدارة ترامب تريد مواصلة المحادثات التجارية مع الصين ولا تزال تخطط لاستضافة وفد صيني لإجراء محادثات في سبتمبر. لكن بنك جولدمان ساكس لم يعد يتوقع إبرام اتفاق تجاري قبل انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر العام 2020، بينما حذر بنك مورغان ستانلي من أن تبادل فرض الرسوم الجمركية بين البلدين قد يزج بالاقتصاد العالمي في حالة ركود بحلول منتصف العام المقبل.

كما صعدت المعادن النفيسة الأخرى. وارتفعت الفضة 1.8% إلى 16.74 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ يونيو من العام الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يقاضي ولاية كاليفورنيا بسبب سنها قانونًا يهدد ترشحه للرئاسة مجددا
دولى
رسميًا.. واين روني لاعبًا ومدربًا لنادي ديربي كاونتي الإنجليزي
رياضة عالمية
مجلس الأمن يعلن دعمه «هدنة عيد» في ليبيا ويجدد الدعوة لوقف إطلاق النار
ليبيا
المسماري يتهم حسن موسى بالهجوم على مرزق لـ«التشويش» على تقدمات الجيش في طرابلس»
ليبيا
«فرانس برس»: مقتل 42 مدنيًا جراء قصف جوي على مرزق
ليبيا
مطار معيتيقة بين نيران القذائف والتصعيد السياسي
ليبيا
وزير «داخلية الموقتة» يعلن آخر تطورات التحقيقات حول اختفاء النائب سهام سرقيوة
ليبيا
3 ألغام في إحاطة المبعوث الأممي.. والقصف ينتقل إلى خطوط الإمداد
ليبيا
سوق النقد الأجنبي .. إصلاح نقدي أم أدوات تسكين؟
ليبيا
مصدر محلي: مجموعة سلفية متشددة تقتحم الزوايا الصوفية بدرنة ويستغلونها لحسابهم ...
ليبيا
قرار خفض رسوم بيع العملة بين مؤيد و«متحفظ»
ليبيا
جريدة «الوسط»: قصف على الجفرة ومصراتة.. وسلامة «يقصف» داخل مجلس الأمن
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فائدة غير متوقعة للإنجاب في عمر متأخر