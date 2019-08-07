هبوط الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي وصعود الين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أغسطس 2019, 10:37 صباحا
تراجع الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي وصعود الين (أرشيفية: الإنترنت)

تراجع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي إلى أدنى مستوى في عدة سنوات، اليوم الأربعاء، بعدما صدم البنك المركزي في نيوزيلندا الأسواق ولمح إلى احتمال خفض سعر الفائدة إلى ما دون الصفر مما دفع أصول الملاذ الآمن للصعود.

وأدلى أدريان أور محافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي بتصريحاته بعدما صدم البنك المركزي المتعاملين وخفض سعر الفائدة بمقدار خمسين نقطة أساس، وهو معدل أكبر مما كان متوقعا إلى مستوى متدن قياسي عند 1%، وفق وكالة «رويترز».

وصعد الين، المرتفع بالفعل مقابل الدولار، مقابل معظم العملات بعدما حفز موقف المركزي النيوزيلندي غير المتوقع الذي يميل إلى التيسير النقدي تداولات عازفة عن المخاطرة. وجرى تداول اليوان الصيني أعلى من مستواه المتدني القياسي، لكنه لا يزال أضعف مقابل الدولار الأميركي في مؤشر على احتمال حدوث المزيد من التوتر بين الولايات المتحدة والصين.

وانخفض الدولار النيوزيلندي 2% إلى 0.6378 دولار أميركي وهو مستوى لم يبلغه منذ مطلع العام 2016 مسجلا أكبر انخفاض بالنسبة المئوية خلال يوم واحد منذ نهاية مارس. وتراجع الدولار الأسترالي 1.1% إلى 0.6677 دولار أميركي وهو مستوى غير مشهود منذ مطلع العام 2009.

وتراجع الدولار النيوزيلندي مقابل الين الياباني 2.3% وسجل خلال الجلسة تراجعا لأدنى مستوى منذ نهاية العام 2012، فيما بلغ الدولار الأسترالي 70.74 ين، وهو أدنى مستوى منذ أبريل العام 2009. فيما انخفض الدولار 0.3% إلى 106.13 ين في المعاملات الآسيوية. وقال محللون إنه قد يتكبد المزيد من الخسائر بعد تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية إلى أدنى مستوى في ثلاثة أعوام عند 1.6580%.

وتتنامى مخاوف بشأن انخراط أكبر اقتصادين في العالم في نزاع تجاري مرير تصاعد على نحو سريع منذ نهاية الأسبوع الماضي عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض المزيد من الرسوم الجمركية على سلع صينية. وردت الصين بالسماح لعملتها بالانخفاض عن المستوى النفسي المهم عند سبعة يوانات للدولار مما دفع واشنطن على الفور لتصنيف بكين متلاعبا بالعملة.

وانخفض اليوان في المعاملات الخارجية إلى 7.0815 مقابل الدولار غير بعيد عن 7.1397، وهو أدنى مستوى يسجله منذ بدء التداول العالمي للعملة الصينية في العام 2010. وفتح اليوان في المعاملات المحلية عند 7.0369 مقابل الدولار مقارنة مع الإغلاق السابق البالغ 7.0250 يوان مقابل الدولار.

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