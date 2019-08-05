الشركة المصنعة لسفينة «تايتانيك» تتجه نحو الإفلاس

الشركة المصنعة لسفينة «تايتانيك» نحو الإفلاس (فرانس برس)

قال ناطق باسم مجموعة «هارلاند آند وولف» التي تتخذ مقرًّا لها في بلفاست إن «مجلس الإدارة عقد سلسلة اجتماعات ونتيجتها ستكون تعيين وكلاء إفلاس خلال النهار».

تتجه مجموعة «هارلاند آند وولف» لبناء السفن المعروفة خصوصًا بتشييدها سفينة «تايتانيك» في مطلع القرن الماضي، إلى إشهار إفلاسها اليوم الإثنين، وفق «فرانس برس».

وأكد النائب عن الحزب الاتحادي الديمقراطي، غافن روبنسون، في وقت سابق لإذاعة «بي بي سي» في أيرلندا الشمالية أن إيجاد حل على المدى المنظور «يبدو غير مرجح على نحو متزايد» و«لقد استنفدنا كل الحلول السياسية المتاحة». ومن المتوقع أن توقف شركة بناء السفن أنشطتها رسميًّا عند الساعة 17.15 (16.15 بتوقيت غرينيتش) اليوم الإثنين.

وتكافح «دولفين دريلينغ»، المجموعة النرويجية الأم لـ«هارلاند آند وولف»، للعثور على جهة مستعدة لشراء عملاق الصناعة الأيرلندية الشمالية سابقًا. وكانت الشركة توظف أكثر من 30 ألف شخص في أوائل القرن العشرين، لكن عدد موظفيها حاليًا لا يتخطى 130 شخصًا.