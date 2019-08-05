استقالة الرئيس التنفيذي لمجموعة «أتش أس بي سي» المصرفية البريطانية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 أغسطس 2019, 12:24 مساء
شعار مجموعة «أتش أس بي سي» المصرفية البريطانية على مبنى في جنيف، مارس 2019 (فرانس برس)

قدم الرئيس التنفيذي لمجموعة «​أتش أس بي سي​» المصرفية البريطانية، جون فلينت، استقالته من منصبه، في وقت تواجه فيه المجموعة بيئة عالمية معقدة.

أعلنت مجموعة «أتش أس بي سي» المصرفية البريطانية، اليوم الإثنين، أن رئيسها التنفيذي جون فلينت قدم استقالته في وقت تواجه فيه المجموعة «بيئة عالمية معقدة ومتطلبة على نحو متزايد».

وقال المصرف في بيان إن فلينت «وعلى الرغم من أنه لن يقوم بعد اليوم بواجباته اليومية، إلا أنه سيبقى متاحا لمساعدة «​أتش أس بي سي​» في عملية الانتقال». وأضاف أن نويل كوين، رئيس قسم الخدمات المصرفية التجارية في «أتش أس بي سي» سيتولى منصب الرئيس التنفيذي بالوكالة إلى حين تعيين خلف لفلينت.

فيما أعلنت المجموعة المصرفية البريطانية العملاقة أن أرباحها قبل الضرائب ارتفعت في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 15.8% لتصل إلى 12.4 مليار دولار.

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